"Дочка не хочет, чтобы я шел на второй срок": Зеленский рассказал, от чего зависит решение (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок, однако окончательное решение будет зависеть от того, успеет ли он выполнить свои обещания. Об этом глава государства рассказал в интервью программе "Светская жизнь" Кати Осадчей.
Моя дочь, жена, родители очень пострадали (от президентства, - ред.) Дочка поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого.
Зеленский рассказал, что в следующем году его старшая дочь Александра (родилась 15 июля 2004 - ред.) будет поступать в украинский вуз, хотя ей комфортнее было бы учиться за границей.
Только здесь (будет учиться - ред.). Потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла учиться без охраны. Поэтому комфортнее где-то, но точно в Украине. думаю, что международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, хотя мне кажется, зная ее характер, что завтра будет другая идея.
Съезжать с государственной дачи в Конча-Зампе семья Зеленских пока не планирует, хотя президент и пожаловался, что чувствует себя там "как в отеле". На будущее рассматривается несколько вариантов.
Все связано только с охраной. Им нужен отдельный дом. То есть я должен купить территорию, землю, на которой будет мой дом и дом для охраны... Мы несколько вариантов уже нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить дом уже готовый и сделать ремонт, или землю и новый дом строить.
Ранее "Подробности" писали о том, что Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным.
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