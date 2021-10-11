В МОЗ рассказали, кто может сделать ПЦР-тест бесплатно [ Редактировать ]
Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.
Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:
- Лицам с подозрением COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с внегоспитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.
Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.
Ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как отличить коронавирус от ОРВИ: семь главных признаков COVID-19.
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