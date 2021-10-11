Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

Лицам с подозрением COVID-19

Лицам с признаками других ОРВИ

Лицам с признаками вирусной пневмонии

Пациентам с внегоспитальной пневмонией

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

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