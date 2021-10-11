Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации в стране. Как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения.

Всего сделали более 13 миллионов прививок: из них 7,5 миллионов человек получили одну дозу, еще 6 миллионов полностью вакцинированные.

В Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца этого года.



"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - сказал Ляшко.

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