Газовий рекорд: на європейських біржах ціни на газ сягнули 2000 доларів [ Редактировать ]
Цього тижня ціни на газ на європейських біржах сягали захмарних висот - дві тисячі доларів за тисячу кубів.
Та досягнувши піку у четвер буквально за кілька годин обвалилися майже удвічі. Ринок перегрівся - пояснюють економісти. Але такі гойдалки змушують європейців та й українців задуматися, скільки ж доведеться платити взимку?
Влада - заспокоює. Хвилюватися не варто. Для побутових споживачів діятиме річний контракт і тариф не перевищить 8 гривень за куб. Для бюджетної сфери – 13,5 гривень за куб. Про це - підписали Меморандум із Нафтогазом.
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