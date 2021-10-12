Нафта знову б'є рекорди. Ще тиждень тому ціна сировини на нью-йоркській товарній біржі досягла найвищого рівня із 2014 року. Дещо знизилася на повідомленнях про наміри Вашингтона розконсервувати стратегічні запаси і обмежити експорт, але все ще коливається біля рекордної позначки. Про причини і можливі наслідки зростання - Дмитро Анопченко.

На біржах, звісно ж, бачили різне - і рекордне зростання, і рекордне падіння акцій, але навіть у Нью-Йорку "напружилися", побачивши ціну. Коли за результатами вчорашніх торгів вартість ф'ючерса на нафту становила 80,5 доларів за барель! Це найвищий рівень за останні сім років!

Якщо згадати, що нещодавно, у квітні 2020, на тій самій біржі ціна була цент за барель, і мінус сорок доларів (тобто виробники доплачували покупцю, аби тільки нафту в них купили, бо сховища переповнені), то можна уявити, як неприємно бачити сьогоднішні ціни.

І далі все буде тільки гірше, прогнозують економісти, яких опитала газета The Wall Street Journal. Вони передбачають, що після пандемії економіка провідних країн світу буде відновлюватися високими темпами. І це чудово, але (як любили говорити в Одесі) тут дві новини - і хороша, і погана. І друга новина в тому, що відновлення спричинить високий попит на нафту, а, відповідно, й підвищення цін.

Газета навіть прогнозує сьогодні, що із нафтою може виникнути така сама ситуація, як зараз із газом.

Дехто вже робить ставку на те, що нестача природного газу перекинеться й на ринок нафти. Ціна газу у Штатах вже досягла максимуму за 13 років... Зростання за рік - майже 150%. І попри нещодавнє падіння, ціни тепер можуть підвищитися ще більше, якщо через холод найближчими місяцями збільшиться попит.

Чого чекати внаслідок цього? На жаль, подорожчання. Єврокомісія, наприклад, уже попередила про ризик зростання цін на продовольчі продукти у Євросоюзі через енергетичну кризу. І європейські аналітичні центри прогнозують, що вся зима буде складною. Пояснюють: по всьому світу низькі запаси газу. Ціни на блакитне паливо почали зростати із початку року, купувати його було невигідно, всі очікували, що ціна впаде - і запаси не робили, а тепер газ усім потрібен, тож стрімко дорожчає.

А це сприяє тому, що Росія отримує додаткові засоби впливу на світовій арені. Її газ потрібен усім і побільше; європейці через це уникатимуть політичних конфліктів із Москвою… А Штати, які могли б допомогти союзникам власними ресурсами, згортають видобуток через кліматичні проєкти адміністрації Байдена. І нафтопровід Кейстоун до Канади заморозили, і мораторій на оренду федеральної землі для розробки нафтових і газових родовищ запровадили…

Забувши, що газ і нафта - теж не тільки про економіку; що енергопостачання - ключовий фактор світового балансу сил.

І в Конгресі навіть з'явилися перші голоси: кажуть, Кремль використовує енергетику як зброю; потрібні нові санкції проти Росії. Але чинна адміністрація навряд чи піде на цей крок. Хоча вустами радника з нацбезпеки Джейка Саллівана й попередила Росію: країна припуститься величезної помилки, якщо вирішить скористатися нинішньою ситуацію на ринку газу й нафти для політичного примусу.