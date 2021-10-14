Війна на Донбасі: на фронті зростає інтенсивність бойових дій [ Редактировать ]
Інтенсивність бойових дій на східному фронті зростає, повідомляють у штабі ООС. Минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів.
На різних ділянках противник переважно вів вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Мар'їнки застосував ще й заборонені міномети 82-го калібру.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров'я - задовільний.
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Минулося без втрат та поранених. Під вогнем опинились Шуми, Попасна та Катеринівка, кажуть у штабі ООС, і додають, що на всі три атаки відповіли адекватно.
Шість ворожих обстрілів зафіксували на Сході країни напередодні. Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів поблизу Мар'їнки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
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