Девіда Еймесса кілька разів ударили ножем під час розмови з громадянами в депутатській приймальні.

У Великій Британії під час зустрічі з виборцями вбили депутата!

Представника Консервативної партії Девіда Еймесса кілька разів ударили ножем під час розмови з громадянами в депутатській приймальні в церкві міста Ліон Сі. Одразу на місці нападу 69-річному Еймессу надали медичну допомогу, проте врятувати не змогли.

Правоохоронці вже затримали 25-річного підозрюваного, при собі в нього знайшли ніж. Однак наразі про мотиви нападу не повідомляється.