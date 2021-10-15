У Великобританії вбили депутата під час розмови з виборцями [ Редактировать ]
У Великій Британії під час зустрічі з виборцями вбили депутата!
Представника Консервативної партії Девіда Еймесса кілька разів ударили ножем під час розмови з громадянами в депутатській приймальні в церкві міста Ліон Сі. Одразу на місці нападу 69-річному Еймессу надали медичну допомогу, проте врятувати не змогли.
Правоохоронці вже затримали 25-річного підозрюваного, при собі в нього знайшли ніж. Однак наразі про мотиви нападу не повідомляється.
по теме
Парламент Барбадосу дав зелене світло для виходу з-під влади британської корони. Депутати ухвалили поправку до конституції, щоб країна могла стати республікою.
Це покладе край статусу країни як британській колонії, якою вона була, відколи англійські поселенці вперше висадилися у 17 столітті. При цьому своєї назви Барбадос не змінюватиме.
Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на найближчій зустрічі планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр України.
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли
У крові - метадон, а серед речей - два катетери з бурою речовиною. Нові деталі в справі про смерть Антона Полякова оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.