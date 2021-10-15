17 регіонів перейшли у "помаранчеву зону" [ Редактировать ]
Якщо ж подивитися на загальну картину по країні, то вона наступна: із сьогоднішнього дня 17 регіонів стали помаранчевими.
Хоча ковідна динаміка трохи пішла на спад. Принаймні, за минулу добу маємо не повні 14 тисяч інфікувань, напередодні було більше. Але причиною цього може бути вихідний.
Найбільше нових випадків "корони" виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І, нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону.
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202 пацієнти померли, одужало – 4, 5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Ковідні лікарні Києва заповнені вже наполовину. Щоденно госпіталізують понад 300 нових хворих. За словами лікарів, вірус став агресивнішим, частіше хворіють діти та молодь.
За попередню добу понад 12, 5 тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей.
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Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.