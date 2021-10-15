За минулу добу маємо не повні 14 тисяч інфікувань, напередодні було більше.

Якщо ж подивитися на загальну картину по країні, то вона наступна: із сьогоднішнього дня 17 регіонів стали помаранчевими.

Хоча ковідна динаміка трохи пішла на спад. Принаймні, за минулу добу маємо не повні 14 тисяч інфікувань, напередодні було більше. Але причиною цього може бути вихідний.

Найбільше нових випадків "корони" виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І, нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону.