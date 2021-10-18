Як відрізнити коронавірус від грипу та чи можна одночасно вакцинуватися від обох? [ Редактировать ]
Вакцинуватися не лише проти Ковіду, а й проти грипу закликають медики. Той нікуди, кажуть, не подівся. І якщо торік грип стримали локдауни, цьогоріч українцям загрожують щонайменше чотири штами, але щеплюватися люди не квапляться.
Як відрізнити Ковід від грипу і чи можна одночасно вакцинуватися від обох - про це далі.
Анна Горбань, лікар:
Кількість пацієнтів, які мають грип А, потихеньку нарощується. Півтора року майже все населення було в ізоляції .
Торік і зовсім обійшлося без сезонної епідемії грипу. А цієї зими маємо всі шанси надолужити втрачене. У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що на території України циркулюватимуть 4 штами грипу: Вікторія, Камбоджа (типу А), Вашингтон та Пхукет (типу В). Перші два - найагресивніші. Із важким перебігом і можуть викликати енцефаліт. У групі ризику - діти до 5 років, вагітні, люди літнього віку, та ті, хто мають хронічні захворювання.
Ірина:
-Знакомые у меня переболели и гриппом, и очень тяжело.- Ну а стосовно вакцинації проти грипу? Колись вакцинувалися? Щепилися? - Нет, против гриппа нет.
Відрізнити грип від ковіду доволі складно, кажуть медики. Бо ті мають схожу симптоматику: лихоманка, інтоксикація, слабкість у м'язах, кашель і головний біль. Та їх не треба плутати. Збудники інфекцій різні, тож занедужати ними можна одночасно.
Анна Горбань, лікар:
Ми можемо лікувати грип. У нас є препарати, які специфічно впливають на перебіг грипу. Але краще всього мати щеплення.
Федір Лапій, голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики:
Ми можемо вакцину проти грипу вводити в один день і з будь-яким інтервалом з вакцинами проти ковід 19.
Щороку щеплення проти грипу роблять близько 20-ти мільйонам німців. Цієї осені уряд закупив вакцину з запасом - приблизно 30 мільйонів доз. Адже інфекціоністи попереджають: нині, коли країна послаблює карантинні обмеження, кількість хворих на грип може істотно зрости.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
Минулий рік був особливим. Завдяки маскам, дотриманню соціальної дистанції, люди майже не хворіли на грип. Тому зараз, коли базовий імунітет людей проти…
Лотар Вілер, керівник Інституту імені Роберта Коха:
Якщо люди хворітимуть і на коронавірус, і на грип, це буде великим навантаженням на нашу медичну систему. І, звісно, загрожуватиме іншим пацієнтам, яким теж потрібні медики та лікарняні місця.
Вакцинуватися проти грипу лікарі радять до середини листопада. В Україні є понад мільйон тисяч доз вакцини проти грипу. Щеплення, переважно, платне. У приватних клініках за укол беруть від семиста до тисячі гривень.
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