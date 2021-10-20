У Перу в місті Уараз стихійний базар біля дороги розігнали за допомогою водометів. Чиновники запевняють: у такий спосіб можна уникнути прямого конфлікту людей з поліцією, травмувань та затримань.

При цьому кілька продавців намагалися зупинити правоохоронців. З криками вилазили на вантажівку.

Гольгер Мея, представник влади муніципалітету Уараз: