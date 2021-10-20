Поліція розігнала стихійний базар за допомогою водометів [ Редактировать ]
У Перу в місті Уараз стихійний базар біля дороги розігнали за допомогою водометів. Чиновники запевняють: у такий спосіб можна уникнути прямого конфлікту людей з поліцією, травмувань та затримань.
При цьому кілька продавців намагалися зупинити правоохоронців. З криками вилазили на вантажівку.
Гольгер Мея, представник влади муніципалітету Уараз:
Вуличні продавці не дослухаються до наших прохань і ведуть бізнес, як заманеться. Більшість торгує просто на асфальті. Хоча на базарі неподалік є зо пів тисячі спеціально обладнаних місць. Але ці люди вперті й не хочуть платити за оренду.
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