Шок у туристов: слониха затоптала крокодила, который пытался отобедать слоненком (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
На сафари в Замбии туристы из Нидерландов стали свидетелями драматической сцены: разъяренная слониха жестоко расправилась с оголодавшим крокодилом, который напал на ее детеныша.
Малыша отправили на берег под защиту стада, а мамаша принялась отлавливать обидчика своего чада. Сначала мамаша толкала хищника головой и хоботом, а потом, становясь все агрессивнее, начала топтать ногами и даже поднимала за хвост хоботом.
Учитывая, что африканская слониха могла весить от 2700 до 3600 килограммов, у крокодила не было шансов выжить.
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