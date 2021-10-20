На сафари в Замбии туристы из Нидерландов стали свидетелями драматической сцены: разъяренная слониха жестоко расправилась с оголодавшим крокодилом, который напал на ее детеныша.

Малыша отправили на берег под защиту стада, а мамаша принялась отлавливать обидчика своего чада. Сначала мамаша толкала хищника головой и хоботом, а потом, становясь все агрессивнее, начала топтать ногами и даже поднимала за хвост хоботом.

Учитывая, что африканская слониха могла весить от 2700 до 3600 килограммов, у крокодила не было шансов выжить.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Индии сексуально озабоченный слон затоптал 16 человек.