Уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году/ фото: maglipogoda.ru

В метеорологическом агентстве ООН заявили, что в мире по состоянию на 2020 года наблюдается рекордного уровня. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Таким образом, мир отошел от поставленных климатических целей. Согласно отчету ученых, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. В связи с пандемией.

Мы сильно сбились с пути. Нам необходимо пересмотреть наши промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни.

Отмечается, что столь стремительные темпы возрастания температуры свидетельствуют о превышении цели Парижского соглашения, подписанного в 2015 году.

Читайте также, выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение четырех лет. Об этом говорится в третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, для достижения цели нужно сократить выбросы углекислого газа наполовину за следующее десятилетие.

Кроме того, "Красный код для человечества" – так назвала свой отчет об изменении климата Организация Объединенных наций. Катастрофы этим летом дают четкий сигнал о том, что на земле происходят необратимые климатические последствия.

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