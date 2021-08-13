Парниковый эффект: ученые заявили о необратимых изменениях климата [ Редактировать ]
Выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение четырех лет. Об этом говорится в третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Документ предупреждает о беспрецедентных изменениях климата, при этом некоторые из них являются необратимыми, сообщает The Guardian.
Отмечается, что для достижения цели (чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году) нужно сократить выбросы углекислого газа наполовину за следующее десятилетие.
В документе также говорится о том, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные.
Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых, приходится 36-45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение только к 3-5% выбросам.
Авторы доклада возлагают значительную ответственность на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.
В докладе также говорится, что отказ от домов с избыточными отопительными и охладительными системами, сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.
Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах тоже позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности. Также авторы выразили оптимизм по поводу удешевления технологий получения солнечной и ветровой энергии.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление вышло из-под контроля.
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