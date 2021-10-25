Найден простой способ ускорить Windows 11 [ Редактировать ]
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Излишние меры безопасности Microsoft снижают производительность компьютера с установленной Windows 11. К примеру, у компьютеров с процессорами AMD замечено фатальное снижение скорости работы вплоть до 20%.
Именно по этой причине в требованиях Microsoft прописаны такие высокие системные требования. Но даже на Intel пользователи отмечают небольшие задержки в работе новой операционной системы.
Windows 11
Связано это с функцией Virtualization-Based Security (VBS), которая может ухудшить производительность компьютера. Она отвечает за аппаратную виртуализацию для изоляции защищенной области памяти и функций безопасности хоста, таких как целостность кода с применением гипервизора (HVCI).
Эта функция играет жизненно важную роль в протоколах безопасности Windows 11, но ее можно отключить, для повышения производительности. Примерами могут служить запуск игр или анимация рендеринга на рабочей станции.
Ресурс поделился способом отключения Virtualization-Based Security (VBS) на компьютере с Windows 11, чтобы ускорить его работу.
Проверка активности VBS
Как правило, эта функция активна по умолчанию на новом ноутбуке или настольном компьютере, а также после "чистой" установки Windows 11.
Чтобы проверить, включен ли этот параметр, нужно выполнить пару действий:
- Открыть "Системную информацию". Проще всего это сделать с помощью ввода в строку поиска этот запрос.
- Прокрутить вниз и найти наименование "Безопасность на основе виртуализации". Напротив него должно быть написано "Работает" или "Не включено". Если второй вариант, то отключать ничего не надо.
Отключение VBS
Если VBS работает, то нужно проделать еще несколько шагов для отключения VBS/HVCI.
- Ввести в поиске Windows 11 "Core Isolation". Затем нужно нажать на самый верхний результат.
- Нажать в окошке на "Безопасность Windows" и "ОК".
- Отключить "Целостность памяти". В том случае, если она уже не была у вас выключена.
- Перезагрузить компьютер.
- Проверить ещё раз, выключена ли функция VBS. Если нет, то переходите далее.
- Открыть regedit. Проще всего для этого нажать клавиши Windows и R, а затем ввести это слово в поле, кликнуть "ОК".
- В адресной строке ввести HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard.
- Открыть EnableVirtualizationBasedSecurity. Ввести "0".
- Закрыть regedit и перезагрузить компьютер.
После этого VBS будет отключен, а компьютер может заработать быстрее.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft. Также, несмотря на ограничения, Windows 11 можно установить на старые компьютеры.
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