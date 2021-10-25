Німеччина посилює контроль на польському кордоні через наплив мігрантів із Білорусі. Наразі на пунктах пропуску працюють 800 поліцейських і, за необідності, їхню кількість буде збільшено - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер.

За його словами, у райони, що межують із Польщею, додатково спорядили 8 підрозділів поліції. Позаяк, лише з серпня в країну через польський кордон незаконно потрапили понад 6 тисяч мігрантів. Нелегали пробираються на територію ЄС через Білорусь. Більшість із них - вихідці з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану.