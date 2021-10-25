ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, щоб допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні та змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація.

Десяткам тисяч афганців "Талібан" запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт - риття каналів та снігозатримувальних терас планують залучити 40 тисяч людей.

Забігулла Муджахид, речник Талібану: