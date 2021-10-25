Євросоюз відкриє посольство в Афганістані [ Редактировать ]
ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, щоб допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні та змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація.
Десяткам тисяч афганців "Талібан" запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт - риття каналів та снігозатримувальних терас планують залучити 40 тисяч людей.
Забігулла Муджахид, речник Талібану:
Після дуже тривалого і нестерпного джихаду, розпочинається джихад з відновлення країни. Ми намагаємося вивести наших людей із ситуації, що склалася та допомогти їм економічно. Також надійшла глобальна гуманітарна допомога. Ми організовуємо і розподіляємо її, зокрема це продукти харчування та одяг. Усі проблеми ми владнаємо.
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Раніше представники "Талібану" закликали Вашингтон надати доступ до цих коштів.
Очевидці розповідають, що чули три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, вибух здійснив терорист-смертник.
Вони зараз мешкають по всій Америці - на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти…
Цього разу через витік інформації у пресі. ЗМІ стало відомо, що Пентагон хоче розмістити своїх військових в Узбекистані.
Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.