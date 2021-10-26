В столице за минувшие сутки зафиксировали 1135 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 252 921 инфицированного COVID-19. При этом выздоровели 226 761 человек (314- за минувшие сутки), а умерли 5937 киевлян (37 - за минувшие сутки). Известно, что за 24 часа в медучреждения столицы госпитализировали 496 человек.

Отмечается, что среди заболевших:

659 женщин в возрасте 18 до 92 лет;

392 мужчины, возрастом от 18 до 91 года;

43 девочки (от месяца до 17 лет) и 41 мальчик (от 2 месяцев до 17 лет).

Наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (221), Деснянском районе (167) и Шевченковском районе (131).

Читайте также, на территории Украины после вакцинации от коронавирусной инфекции умерли 119 человек. Столь пугающая цифра касается тех людей, которые были вакцинированы от COVID-19 в течение месяца и имели неблагоприятные побочные реакции.

Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.