Микрорайон Золотых Ворот попал в список лучших районов мира. Он занял 16-е место из 49, согласно британскому рейтингу. Об этом сообщает издание Time Out.

В ходе составления своего рейтинга издание опросило 27 тысяч жителей городов для определения лучших районов для постоянного проживания или путешествий. Столица Украины обошла в рейтинге Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Отмечается, что сохраненное историческое наследие, зеленые зоны, а также сочетание современных городских технологий вывели Золотые Ворота комфортным для проживания районов. На первом месте находится датский Копенгаген, "серебро" взял американский Чикаго, а на третьем месте находится южнокорейский Сеул.

Фото: РБК-Украина

Читайте также, город Киев, возглавляемый мэром Виталием Кличко, занял первое место в рейтинге Forbes по легкости ведения бизнеса. Таким образом, столица стала лучшим городом Украины для ведения бизнеса и самым привлекательным местом для инвесторов.

Кроме того, Цюрих, Праиж и Гонконг стали самыми дорогими городами в мировом рейтинге. В прошлом году Сингапур и Осака занимали первое место наряду с Гонконгом, при этом в Сингапуре падение цен объясняют выездом иностранных работников.

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