Во вторник экипаж российского корабля "Вице-адмирал Кулаков" спас от пиратов 20 украинских моряков в Гвинейском заливе Атлантического океана. Российские моряки предотвратили захват пиратами панамского контейнеровоза "Люция". Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, 1 гражданина РФ и 1 гражданина Румынии. Все члены экипажа "Люции" здоровы и невредимы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности.

Уверены, что с этими словами благодарности к российской стороне должна была обратиться не только наша партия, должно было отреагировать и высшее политическое руководство Украины. Однако первые лица нашего государства, равно как и его дипломатический корпус, даже в межгосударственных гуманитарных вопросах или при чрезвычайных происшествиях, непосредственными участниками которых являются украинские граждане, предпочитают с Российской Федерацией общаться не напрямую, а через СМИ и международных посредников или вообще отмалчиваться.

Однако в данном случае молчание украинской власти демонстрирует не негативное отношение к соседней России, а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан.

Таким образом официальный Киев лишь подчеркнул сознательно избранную им тактику, когда все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются западными "партнерами" ‒ реальными хозяевами Украины. И это стало очередным свидетельством самостоятельного и полного отказа нашей страны от суверенитета и субъектности на международной арене.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"