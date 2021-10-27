Занепокоєння харків'ян щодо того, чи покарають винного в цій аварії, зрозумілі. Бо мажорні винуватці смертельних ДТП часто таки уникають відповідальності. Гучні справи слухаються роками, до них прикута увага суспільства. Утім, покарання несуть не всі. Підбірку найрезонансніших аварій останніх років зробила Анна Каменєва.

18 жовтня 2017. Харків. У центрі міста на перехресті двох вулиць "Лексус" на шаленій швидкості врізається у "Фольксваген" і вилітає на тротуар. Під колеса потрапляють одинадцятеро людей. П'ятеро загинули на місці, ще одна людина пізніше померла в лікарні. За кермом "Лексуса" була мажорка Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена. Експертиза показала в її крові опіати. Дівчину та іншого водія, Геннадія Дронова, заарештували. Суд тривав понад рік. Обох визнали винними й засудили до 10 років за гратами.

А це вже 16 січня 2018. І знову Харків. 18-річний Тігран Енгібарян на шаленій швидкості виїхав на зустрічну смугу на світлофорі і збив студента Володимира Віношкіна. Водій втік з місця події. Пізніше його затримали. На суді він провину визнав. Батькам загиблого хлопця виплатили кломпенсацію в розмірі 80 тисяч доларів. Засідання були закриті для ЗМІ. Енгібаряна засудили до 3 років позбалення волі. Утім, апеляційний суд змінив вирок на 3 роки умовно - водія звільнили прямо в залі суду.

Київ. 24 липня 2018. 23-річний Кирило Островський на "Хамері" поїхав на червоне світло й на шаленій швидкості збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. Від численних переломів дитина померла. Мажор зняв номери з автомобіля й намагався втекти з місця аварії. Його затримали. Суд іще триває. Водій під арештом до 9 грудня.

А ця аварія сталася за два роки до цього - в січні 2016-го. Біля станції "Лівобережна" "Мерседес" вилетів на пішохідну зону. Під колеса потрапили троє пішоходів і бабуся, яка торгувала на тротуарі. Жінка загинула. За кермом був син відомого бізнесмена - 21-річний Станіслав Толстошеєв. Експертиза встановила, що він нібито не контролював себе через напад епілепсії. Толстошеєва зрештою визнали неосудним.