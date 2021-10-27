КМДА підтримує створення нового екопарку на Осокорках [ Редактировать ]
На столичних Осокорках відкриють екопарк. Його облаштують на занедбаних трьохсот гектарах. На території планують розмістити зону для прогулянок, активного відпочинку, барбекю та навіть контактний зоопарк.
Скільки грошей піде на таку перлину-парк? І чи згодні з такими планами влади місцеві жителі? - знає Тетяна Радченко
Висотки ростуть наче гриби після дощу, людей більшає. І знайти в кам'яних джунглях оазу стає дедалі складніше.
З дитиною немає де погулять, розвернуться
А розвернутися в Дарницькому районі є де, переконують місцеві та активісти. Та пропонують чиновникам перетворити 300 гектарів необлаштованої території на парк "Осокорки".
Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:
Звичайно, ми підтримуємо ініціативи зі створення нових зелених зон, адже спальні масиви - це не тільки місце, куди люди приїжджають ночувати. Тут вони відпочивають, активно проводять час із родинами та займаються спортом
Є вже навіть попередній проєкт майбутнього парку. Тут і контактний зоопарк, і зона барбекю, і купа тематичних дитячих майданчиків. І все це довкола озера Тягле. Ідеї також братимуть із уже наявних успішних проєктів. Харківський екопарк Олександра Фельдмана - один із таких.
Володимир Андрющенк, керівник ГО "Фельдман Екопарк":
Мы полностью поддерживаем инициативу общественной организации, мы полностью готовы сотрудничать и поделиться всем опытом и знаниями которые мы наработали при создании нашего парка
Зводитимуть парк "Осокорки" коштом інвесторів. Яку суму планують залучити, чиновники кажуть, - іще не підраховували. Спочатку проєкт парку потрібнно узгодити з інвестиційною комісією.
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