Є вже навіть попередній проєкт майбутнього парку.

На столичних Осокорках відкриють екопарк. Його облаштують на занедбаних трьохсот гектарах. На території планують розмістити зону для прогулянок, активного відпочинку, барбекю та навіть контактний зоопарк.

Скільки грошей піде на таку перлину-парк? І чи згодні з такими планами влади місцеві жителі? - знає Тетяна Радченко

Висотки ростуть наче гриби після дощу, людей більшає. І знайти в кам'яних джунглях оазу стає дедалі складніше.

З дитиною немає де погулять, розвернуться

А розвернутися в Дарницькому районі є де, переконують місцеві та активісти. Та пропонують чиновникам перетворити 300 гектарів необлаштованої території на парк "Осокорки".

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:

Звичайно, ми підтримуємо ініціативи зі створення нових зелених зон, адже спальні масиви - це не тільки місце, куди люди приїжджають ночувати. Тут вони відпочивають, активно проводять час із родинами та займаються спортом

Є вже навіть попередній проєкт майбутнього парку. Тут і контактний зоопарк, і зона барбекю, і купа тематичних дитячих майданчиків. І все це довкола озера Тягле. Ідеї також братимуть із уже наявних успішних проєктів. Харківський екопарк Олександра Фельдмана - один із таких.

Володимир Андрющенк, керівник ГО "Фельдман Екопарк":

Мы полностью поддерживаем инициативу общественной организации, мы полностью готовы сотрудничать и поделиться всем опытом и знаниями которые мы наработали при создании нашего парка

Зводитимуть парк "Осокорки" коштом інвесторів. Яку суму планують залучити, чиновники кажуть, - іще не підраховували. Спочатку проєкт парку потрібнно узгодити з інвестиційною комісією.