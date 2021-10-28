Троє постраждалих у страшній ДТП у Харкові, що сталась у вівторок увечері, залишаються в лікарні. Їхній стан - стабільний. 16-річній дівчині зробили вже дві операції й перевели до іншої лікарні. Підозрюваному Миколі Харківському сьогодні обрали запобіжний захід - прокурор домігся 60-ти діб арешту без права застави. За даними слідства, водій мчав на швидкості понад 180 кілометрів на годину практично в середмісті Харкова. Як проходило засідання й чи визнає молодик свою провину - розкажуть наші кореспонденти.

Перед початком судового засідання адвокат підозрюваного заявляє - проситиме для Миколи Харківського цілодобового домашнього арешту. А от чи визнає Микола те, що був за кермом і скоїв страшне ДТП - жодної чіткої відповіді.

Інна Данилова, адвокат підозрюваного:

Он, не исключаю такой возможности, что это может быть. С учётом того, что у него был удар головы. Он говорит, что силу удара я помню. Я помню, что был удар, вот это он помнит. Он говорит, что "если действительно я был за рулём, я несу полную ответственность".

Та чи був Микола за кермом, стороні звинувачення ще треба буде довести. Бо, за словами адвоката, авто належало матері Харківського, яка нині за кордоном, із ключами та техпаспортом.

Інна Данилова, адвокат підозрюваного:

Мама давала указание забрать автомобиль одному человеку, который почему-то по материалам уголовного производства не проходит. Он совершеннолетний и у него были права и ключи. И он действительно приехал с Николаем и у работника СТО забрали этот автомобиль, и за руль на тот момент садился вот именно тот друг с правами и с ключами. Возможно, где-то они пересели.

Сам же Микола у суді сидить із перев'язаною головою. Травмувався під час ДТП. На питання - чи був за кермом, не відповідає.

Микола Харківський, підозрюваний:

-Приношу извинения всем, кто потерпел в этой ситуации, всем близким и всем, кто потерял близкого человека. -Ви були за кермом машини?- Я говорю - я приношу извинения всем, кто пострадал. Мне очень жалко, что так вышло. -Ви пам'ятаєте чи були ви за кермом Infiniti?- Я сказал, что приношу свои извинения.

Батько хлопця запевняє - ніякі вони не мажори. Мовляв, стомився від погроз, що надходить йому на телефон. І обіцяє допомагати родинам потерпілих та загиблого.

Михайло Харківський, батько підозрюваного:

Мы никакие не богатые люди, у меня нет работы вообще. Конечно, я был шокирован. Будем компенсировать всё людям, которые потерпели и будем им помогать. Просто я сейчас 2 дня нахожусь в шоковом состоянии и реально у меня просто нет сил всё это решать. Потому что я иду из одного заведения в другое заведение, у меня просто нет физически времени всё это сделать.

Та попри всі заяви сторони захисту суддя ухвалює рішення - Миколу Харківського взяли під варту на 60 діб.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.11 без визначення застави.

Оскаржувати рішення суду захисники 16-річного водія не будуть.