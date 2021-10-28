В Министерстве здравоохранения рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Список из 16 пунктов публикует "Страна".

Эти противопоказания официально считаются основаниями для освобождения от вакцинации. Все правила действуют в случае если нет других вакцин, на которые противопоказания не распространяются.

Противопоказания делятся на несколько категорий:

Абсолютные – состояния, при которых есть четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки; абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными.

Оговорка (вакцинация с предосторожностью) - ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ над рисками от проведения или не проведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации.

Постоянные противопоказания - противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и не снятые на протяжении жизни.

Временные противопоказания - противопоказания, непосредственно имеющиеся в момент решения вопроса о проведении прививки, носят временный характер и исчезают со временем.

Список противопоказаний следующий:

Острая болезнь с повышением температуры свыше 38,0 °C (острые тяжелые фебрильные заболевания; за исключением COVID-19) - временное противопоказание, максимально до 2 недель с начала болезни. COVID-19 в анамнезе (0 доз в анамнезе) - временное, максимально 3 месяца. COVID-19 в анамнезе (1 доза в анамнезе) - временное, максимально 3 месяца. Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой - временное, 3 месяца. Беременность - временное, на протяжении беременности и только для вакцин, для которых беременность указана как противопоказание. Лактация - временное, на протяжении лактации и только для вакцин, для которых лактация указана как противопоказание. Возраст. Введение вакцин против других инфекционных больных - временное, 14 дней (исключение - вакцина против гриппа). Проба с туберкулином или анализ крови высвобождения интерферона-γ (IGRA) - временное, до оценки пробы/IGRA. Сопутствующие хронические заболевания - временное (решение о противопоказании принимается на основе уровня иммуносупрессии). Тромбоз и/с тромбоцитопенией - абсолютное, неизменное для векторных вакцин. Миокардит и/или перикардит - абсолютное неизменное для прививок мРНК-вакцинами. Онкопатология - вакцинация с оговоркой. Лица с иммунодефицитом - вакцинация с оговоркой. Аллергическая реакция в анамнезе - абсолютное, неизменное. Аутоиммунные состояния - вакцинация с оговоркой.

В документе указано, что в справке, предусматривающей временные противопоказания к вакцинации, должен быть указан срок действия противопоказания. Также в нем уточняется, что при наличии противопоказаний к вакцинации одной из вакцин при возможности вакцинироваться другими типами вакцин справка не предоставляется.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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