"Тысячу COVID-смертей в сутки": глава СНБО дал жуткий прогноз [ Редактировать ]
Источник: Новое Время
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на пике новой волны коронавируса число летальных случаев среди инфицированных может увеличиться до тысячи в сутки. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, такие показатели могут появиться уже в начале ноября.
К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться.
Читайте также, президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров рассказал о трех формах заражения штаммом коронавируса "Дельта". Специфических симптомов, характерных для этого варианта коронавируса почти нет.
Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал про атипичные симптомы коронавируса штамма "Дельта". В других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.
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