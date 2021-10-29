Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на пике новой волны коронавируса число летальных случаев среди инфицированных может увеличиться до тысячи в сутки. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, такие показатели могут появиться уже в начале ноября.

К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться.

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Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал про атипичные симптомы коронавируса штамма "Дельта". В других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

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