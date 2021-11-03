Сейчас размер минимальной пенсии в "ДНР" составляет 6 571 рубль - 2 396 гривны Источник: РИА Новости

В самопровозглашенной "ДНР" с 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий и зарплат сотрудников бюджетных организаций. Об этом 3 ноября заявил врио "министра труда и социальной политики" Денис Стрельченко, сообщает сепаратистское издание "Донецкое агентство новостей".

С 1 января 2022 года в оккупированных районах Донецкой области запланировано:

повышение пенсий - на 20%;

повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций и учреждений - на 25%.

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В последний раз пенсионерам на оккупированной части Донецкой области повышали пенсионные выплаты на 17% с 1 июля 2021 года. Сейчас размер минимальной пенсии в "ДНР" составляет 6 571 рубль (2 396 грн), заработной платы - 7 460 рублей (2 720 грн).

Кроме того, в 2022 году оккупационные власти ОРДО в 2022 году планируют увеличить 11 видов социальных пособий:

размер выплат лицам, не имеющих права на пенсию, увеличится на 26-38%;

выплаты в связи с беременностью и родами - почти на 35%.

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В следующем году в "ДНР" также будут введены три новые категории, которым полагается единоразовая выплата:

когда создается приемная семья;

когда ребенок будет помещаться под опеку и попечительство;

если приемная семья взяла на воспитание ребенка-инвалида.

Напомним, что в Украине с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 грн.