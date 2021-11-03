В "ДНР" с 1 января повысят пенсии и зарплаты бюджетникам [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В самопровозглашенной "ДНР" с 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий и зарплат сотрудников бюджетных организаций. Об этом 3 ноября заявил врио "министра труда и социальной политики" Денис Стрельченко, сообщает сепаратистское издание "Донецкое агентство новостей".
С 1 января 2022 года в оккупированных районах Донецкой области запланировано:
- повышение пенсий - на 20%;
- повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций и учреждений - на 25%.
В последний раз пенсионерам на оккупированной части Донецкой области повышали пенсионные выплаты на 17% с 1 июля 2021 года. Сейчас размер минимальной пенсии в "ДНР" составляет 6 571 рубль (2 396 грн), заработной платы - 7 460 рублей (2 720 грн).
Кроме того, в 2022 году оккупационные власти ОРДО в 2022 году планируют увеличить 11 видов социальных пособий:
- размер выплат лицам, не имеющих права на пенсию, увеличится на 26-38%;
- выплаты в связи с беременностью и родами - почти на 35%.
В следующем году в "ДНР" также будут введены три новые категории, которым полагается единоразовая выплата:
- когда создается приемная семья;
- когда ребенок будет помещаться под опеку и попечительство;
- если приемная семья взяла на воспитание ребенка-инвалида.
Напомним, что в Украине с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 грн.
по теме
Многих украинцев интересует вопрос, могут ли они перейти на пенсию умершего родственника
Пенсионеры в возрасте 60 лет не смогут вовремя выйти на пенсию без необходимого стажа
В ноябре не запланировано повышение пенсий для украинцев – пенсии останутся на том уровне, который установили в предыдущие месяцы.
В 2022 году в Украине проведут индексацию пенсий для всех категорий пенсионеров
В Украине размер минимальной пенсии является аналогичным прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет сейчас 1 854 гривен