Метинвест дарит победителям конкурса STEEL FREEDOM архитектурное путешествие в Дубай [ Редактировать ]
Dubai Expo - самая ожидаемая выставка архитектуры и проектирования в мире, где ведущие архитектурные бюро представляют передовые технологии строительства и достижения последних лет из 190 стран. Выставка проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.
Конкурс STEEL FREEDOM 2021 стартовал 1 сентября. Участникам предложили выполнить два задания с применением стальных конструкций: разработать проект бизнес-центра в киевском Unit.City для девелоперских компаний UDP и KAN Development, а также создать проект культурного центра на Подоле по заказу застройщиков Perfect Group и Riverside Development.
В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ: команды студентов разработали 84 проекта, из них 48 проектов бизнес-центра и 36 проектов культурного центра. После технического отбора в полуфинал конкурса пройдут команды, выполнившее условия технического задания, а в финал выйдут по 10 лучших проектов в каждой категории. Участники будут защищать свои проекты перед жюри, которое и определит победителей.
Общий призовой фонд в двух категориях конкурсных проектов составляет 150 тысяч гривен: I место - 30 тысяч гривен, II место - 25 тысяч гривен, III место - 20 тысяч гривен.
Генеральный директор компании "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев:
- Группа Метинвест традиционно поддерживает конкурс архитектурных проектов STEEL FREEDOM. За восемь лет существования конкурса молодые архитекторы показали, что возможности для использования стали в строительстве практически безграничны. Например, в Мариуполе сейчас идет строительство первого в Украине стального многоэтажного жилого дома. Его спроектировали победители STEEL FREEDOM. И таких проектов, которые не остаются на бумаге, а реализуются, становится все больше. Мы гордимся тем, что конкурсу доверяют ведущие украинские девелоперы. И верим, что стальные проекты и по внешнему виду, и по наполнению станут знаковыми для всей страны.
Конкурс STEEL FREEDOM основан ассоциацией "Украинский центр стального строительства" в 2014 году. Проводится ежегодно среди ведущих вузов архитектурно-строительной направленности.
В конкурсе могут участвовать студенты 4-6 курсов вузов. В составе команд старшекурсников допускается участие и студентов третьих курсов. Командам-участникам необходимо разработать оригинальные концептуальные решения с применением стальных конструкций при создании проектов.
Украинский центр стального строительства заключил меморандумы с 13 украинскими вузами о поддержке STEEL FREEDOM и его участников. Теперь преподаватели вузов могут курировать команды и консультировать их на этапе разработки проектов. А сами работы могут быть засчитаны как курсовые, контрольные или отчетные работы во время учебы.
по теме
Совет Европейского Союза официально исключит Украину из "зеленого списка"
500 років тому слава про місто гриміла на всю Європу. Бо тут виробляли тодішнє "біле золото" - високоякісну розсипну сіль. І використовували її не лише як приправу для страв - а й для зберігання продуктів.
Зокрема, застосунок "Вдома", завдяки якому й контролюють дотримання самоізоляції - відтепер потрібно встановлювати лише на 72 години.
Повного локдауну не запровадять - навіть у "червоних" зонах. Інакше - економіка буде в нокдауні, кажуть в уряді.
В Харькове власти города подарили незрячим паралимпийцам билеты в зоопарк и обычные книги