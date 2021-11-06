Політика не стало на 89 році життя

Сьогодні пішов із життя український політик Юхим Звягільський. Народний депутат-рекодсмен з найдовшою парламентською історією. Про його життєвий шлях - далі.

Політичний і громадський діяч, Герой України, народний депутат-рекордсмен. Сьогодні пішов із життя Юхим Звягільський. Він був народним депутатом аж восьми скликань, починаючи з 1990 року!

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України.

Юхим Звягільський довгі роки очолював шахту імені Засядька, у червні 1993 року призначений першим віцепрем'єр-міністром України, а з вересня 93-го до липня 94-го виконував обов'язки голови уряду. Та згадують Звягільського не лише як відомого політика, а і як чуйну людину.

Тетяна Зелькіна, адвокат Юхима Звягільського:

Він був старшим другом. Він був людиною, яка завжди по-батьківському щиро розмовляла зі мною. Який завжди щиро цікавився, що відбувається в моєму житті. Якого було цікаво слухати годинами, тому що він прожив дуже насичене життя. Він був глибоким та мудрим.

Політика не стало на 89 році життя. Він помер в Інституті серця від ускладнень, спричинених COVID-19.