В Індії щотижня на великі екрани виходитиме новий фільм [ Редактировать ]
Найбільша кіностудія світу - Боллівуд - розпочинає сезон прем'єр. Відтепер щотижня в Індії на великі екрани виходитиме новий фільм. І перший - уже вдалося побачити жителям Мумбая. Які враження у глядачів від довгоочікуваної прем'єри - дивіться далі.
Барабани, танці, кольоровий дим... Такого натовпу в індійському місті Мумбаї не бачили ще від початку пандемії. У тамтешніх жителів велике свято - Боллівуд випустив новий фільм.
Сікандер, кіноман:
Ми чекали довго, майже півтора року, коли вийде нова стрічка. І нарешті це сталося. Лише погляньте, люди просто заполонили квартал. Я не пам'ятаю, коли востаннє бачив такий натовп.
Кінотеатри в Індії не працювали з березня 2020 року. Стільки ж - не виходили й нові стрічки. До пандемії в Боллівуді - найбільшій кіностудії світу - створювалося близько тисячі фільмів на рік. За 18 місяців без показів компанія втратила чверть прибутку. Наразі у прокат вийшов фільм "Сор'яванші", що в перекладі з гінді означає "обробка". Стрічка вже викликала ажіотаж. У кінотеатрах до кас вишикувалися величезні черги.
Вігеш Аєр, кіноман:
Я дуже схвильований. Сам не місцевий, їхав сюди понад 100 кілометрів, аби побачити нову стрічку. Усе тому, що радість і атмосфера від перегляду фільму тут, у кінотеатрі, - це щось інше, відмінне від перегляду вдома.
Аби ще більше привернути увагу до індустрії, самі кінотеатри перетворюють на розвагу. Так, у Мумбаї просто неба можна переглянути фільм. Кінотеатр розташований на даху торговельного центру. Потрапити сюди можна на автомобілі. Така "розважальна стоянка" вміщує 290 машин.
Абхіджит Авастхі, відвідувач:
Я приїхав у кінотеатр зі своєю дружиною та рідними. Наступного разу прийдемо з нашими друзями. Тут можна побачити гарний фільм і смачно поїсти, а що іще потрібно для приємного вечора?
На відкриття кінотеатрів в Індії чекали з особливим трепетом. Адже до ковідних часів близько 14 мільйонів жителів країни щодня ходили в кіно. Сеанси тут перетворюють на справжнє шоу. Під час саундтреків публіка в залі виходить у проходи між рядами й починає танцювати. Окрім того, для багатьох фільми - це джерело інформації. Оскільки майже 40 відсотків жителів - неписемні.
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Відтепер щотижня в Індії на великі екрани виходитиме новий фільм. І перший - уже вдалося побачити жителям Мумбая.
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