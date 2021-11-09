У 4-летней девочки после употребления леденцов образовалась дырка на языке (фото) [ Редактировать ]
В Австралии у четырехлетней девочки из Мельбурна остался сильный ожог языка после употребления кислых конфет.
Как пишет Metro, девочка проникла в шкафчик, когда ее мама Кирсти работала наверху, и съела около 10 конфет, которые характеризуются как "чрезвычайно кислые".
Уиллоу Райт вспоминает, что после того, как полакомилась конфетами своего старшего брата, "почувствовала, как ее кожа слезла".
У ребенка появилась жгучая реакция во рту и она в слезах побежала к матери. Кирсти позвонила своему местному терапевту, и ей сказали, что она ничем не сможет помочь - реакция исчезнет через несколько дней.
"Я расплакалась, потому что очень волновалась. Я никогда этого не видела", - сказала она 9news , объяснив момент, когда увидела ожог своего ребенка.
Стоматологи же предупреждают, что кислые сладости с высоким уровнем кислотности могут быть очень опасны для маленьких детей. Такие конфеты, как съел ребенок, продаются в США и Австралии и содержат четыре разных типа кислоты: аскорбиновая, лимонная, молочная и яблочная.
На их обертке есть предупреждение, что их нельзя есть детям до четырех лет, а употребление нескольких кусочков в течение короткого промежутка времени "может вызвать временное раздражение".
"Продукты с таким уровнем кислоты или PH могут вызвать химические ожоги щек и языка. Мы видим много травм и повреждений, которые можно нанести зубам и деснам от кислых леденцов", — сказал Джонатан Тео из Австралийской стоматологической ассоциации.
Производитель конфет, в свою очередь, заявил, что ингредиенты, используемые в сладостях, одобрены Ассоциацией пищевых продуктов и лекарств США (FDA) для использования в пищевых продуктах и при "нормальном употреблении потребители без проблем наслаждаются ими".
"Чтобы обеспечить веселую и приятную пищу, на каждой упаковке напечатано добровольное заявление, предупреждающее, что конфеты чрезвычайно кислые и могут вызвать раздражение для чувствительных ртов и языка", - сообщили в компании.
Напомним, что на днях под Одессой школьник поджег церковь, чтобы отомстить однокласснику, который над ним издевался.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 8 ноября, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из руставской тюрьмы №12
В Жидачове Львовской области во время пожара в палатке погиб годовалый ребенок На место ЧП прибыли полицейские. Теперь правоохранители будут выяснять детали трагедии
Мертвого младенца в мусорном баке нашли двое местных жителей возле одного из многоэтажных домов
У женщины достали из века 9-сантиметрового гельминта
Первыми лося возле здания школы имени Сильвии Федорук в провинции Саскачеван на юге Канады заметили дети. Они сообщили взрослым об огромном звере, однако те им не поверили