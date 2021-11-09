Фото: у ребенка дырка в языке от конфет / 9news.com

В Австралии у четырехлетней девочки из Мельбурна остался сильный ожог языка после употребления кислых конфет.

Как пишет Metro, девочка проникла в шкафчик, когда ее мама Кирсти работала наверху, и съела около 10 конфет, которые характеризуются как "чрезвычайно кислые".

Уиллоу Райт вспоминает, что после того, как полакомилась конфетами своего старшего брата, "почувствовала, как ее кожа слезла".

У ребенка появилась жгучая реакция во рту и она в слезах побежала к матери. Кирсти позвонила своему местному терапевту, и ей сказали, что она ничем не сможет помочь - реакция исчезнет через несколько дней.

"Я расплакалась, потому что очень волновалась. Я никогда этого не видела", - сказала она 9news , объяснив момент, когда увидела ожог своего ребенка.

Стоматологи же предупреждают, что кислые сладости с высоким уровнем кислотности могут быть очень опасны для маленьких детей. Такие конфеты, как съел ребенок, продаются в США и Австралии и содержат четыре разных типа кислоты: аскорбиновая, лимонная, молочная и яблочная.

На их обертке есть предупреждение, что их нельзя есть детям до четырех лет, а употребление нескольких кусочков в течение короткого промежутка времени "может вызвать временное раздражение".

"Продукты с таким уровнем кислоты или PH могут вызвать химические ожоги щек и языка. Мы видим много травм и повреждений, которые можно нанести зубам и деснам от кислых леденцов", — сказал Джонатан Тео из Австралийской стоматологической ассоциации.

Производитель конфет, в свою очередь, заявил, что ингредиенты, используемые в сладостях, одобрены Ассоциацией пищевых продуктов и лекарств США (FDA) для использования в пищевых продуктах и при "нормальном употреблении потребители без проблем наслаждаются ими".

"Чтобы обеспечить веселую и приятную пищу, на каждой упаковке напечатано добровольное заявление, предупреждающее, что конфеты чрезвычайно кислые и могут вызвать раздражение для чувствительных ртов и языка", - сообщили в компании.

Напомним, что на днях под Одессой школьник поджег церковь, чтобы отомстить однокласснику, который над ним издевался.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.