Посилити санкції. Шість американських сенаторів пропонують внести правки до оборонного бюджету США на наступний рік, щоб врахувати санкції проти компанії, яка оперує "Північним потоком-2".

Нагадаю, Вашингтон наклав певні обмеження на кілька компаній, що підтримували російський газовий проєкт, але не на сам "Північний потік".

Додаткові санкції, на переконання ініціаторів, матимуть вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки.