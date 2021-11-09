Сенатори США пропонують внести правки до бюджету через "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Посилити санкції. Шість американських сенаторів пропонують внести правки до оборонного бюджету США на наступний рік, щоб врахувати санкції проти компанії, яка оперує "Північним потоком-2".
Нагадаю, Вашингтон наклав певні обмеження на кілька компаній, що підтримували російський газовий проєкт, але не на сам "Північний потік".
Додаткові санкції, на переконання ініціаторів, матимуть вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки.
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У ньому американські дипломати приходять на роботу вбрані у карнавальні костюми. І обговорюють черговий звіт, який містить російську дезінформацію.
Як пише New York Times, Вашингтон і Москва за зачиненими дверима ведуть переговори про проблему кібербезпеки.
За словами радника президента США з питань енергетичної безпеки, Амоса Хохштейна, "Північний потік-2" почне працювати не раніше березня 2022 року.