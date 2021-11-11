Яка нині ситуація на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою - розкаже Тетяна Логунова.

На кордоні Білорусі з Польщею - дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися в морозну погоду. У таборі - кілька тисяч людей. Серед них багато жінок і дітей, є навіть немовлята.

Варшава та Мінськ ведуть активну інформаційну війну. Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. На кадрах видно закривавленого чоловіка, який начебто зазнав поранення під час спроби прорвати кордон. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео - на ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей. Не припиняється й обмін політичними звинуваченнями.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Натхненник атаки, яку нині проводить Лукашенко, у Москві, це президент Путін. Ми впевнені - все що відбувається на східному кордоні Польщі - це елемент більшої операції, скоординованої атаки, це війна нового типу.

Володимир Макей, міністр закордонних справ Білорусі:

Политический шантаж Белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе, поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим Евросоюзом.

Новий пакет санкцій у Брюсселі й справді готують. За даними ЗМІ, серед фігурантів "чорного списку" 30 юридичних та фізичних осіб, зокрема міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи утікачам. Та авіакомпанія "Белавіа", яка доправляє мігрантів до Мінська.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради:

Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю - страждання біженців. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської Комісії з проханням підготувати необхідні заходи.

Свої пропозиції з урегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі держави Євросоюзу. У Німеччині, наприклад, згадали про Україну.

Залучити до подолання міграційної кризи Київ - запропонував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Нільс Шмід сказав: є ідея поговорити із сусідніми країнами, які не входять до ЄС, як-от: Україна. І домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку.

Не спокійно і на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж фіксують збільшення спроб нелегального перетину кордону. На білорусько-литовському кордоні запровадили надзвичайний стан.