Вашингтонська Хартія. Документ, який відсьогодні, і протягом наступних десяти років, регулює відносини Сполучених Штатів та України. За важливістю у вітчизняному МЗС його порівняли з Угодою про асоціацію з ЄС! Що ж написано в Хартії? Документ уже прискіпливо вивчив Дмитро Анопченко. А ще він поспілкувався із підписантами - Дмитром Кулебою і Тоні Блінкеном.

Два міністри - Блінкен і Кулеба - виходять до преси після тривалих переговорів. Обидва - задоволені та усміхнені, бо за кілька хвилин до того за зачиненими дверима сталося головне: поставлені підписи під Хартією між Україною і Штатами.

-Це документ, який визначатиме українсько-американські відносини принаймні на наступні 10 років…

У дипломатії "Хартія" зазвичай визначає не якісь конкретні домовленості, а радше - спільне бачення держав.

У цьому документі залізно зафіксовано питання російської агресії і статус Російської Федерації як держави-агресора. Тобто будь-які занепокоєння, що десь може американська позиція похитнутися залежно від зміни адміністрації, вони тепер зняті.

Україна "пробила" формулювання про підтримку Америкою інтеграції країни в НАТО. Неофіційно кажуть: наступні 10 років будь-який новий держсекретар повинен сприяти зближенню Києва з Альянсом. Натомість є пункти, на яких наполягали у Вашингтоні. І вони присвячені реформам в Україні - насамперед у сфері верховенства права і боротьби з корупцією. Ми отримали цілісний документ, який стає дороговказом. Це як між Україною і ЄС є угода про Асоціацію, а між Сполученими Штатами і Україною є тепер нова Хартія.

Водночас є і домовленості, які в Хартії не зафіксовані, але щодо них Київ шукав у Вашингтоні підтримки. Теми тут дві.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Перша: Україна до останнього намагається протидіяти другому "Північному потоку", навіть попри формальну домовленість між США та Німеччиною. Під час спільного брифінгу Кулеба підкреслено - при своєму візаві - назвав трубу "політичною зброєю". Коментар Держсекретаря був стриманішим: мовляв, Штати разом із Німеччиною уважно стежитимуть, чи не стане Росія використовувати газогін для політичного тиску - і тоді вже реагуватимуть.

А другий аспект - Україна дуже хотіла отримати обіцянки… запевнення… гарантії - назвіть як хочете, але від Держсекретаря чекали чіткої підтримки в разі загострення ситуації на Донбасі. Я запитую про це особисто Тоні Блінкена.

-Українці налякані цими розмовами - у мене і особистих повідомлень, і публікацій друзів у Фейсбуці щодо цього чимало. Всіх "напружують" останні повідомлення про посилення російської військової активності… Ви можете українцям чітко сказати: яку підтримку Штати нададуть у цій ситуації, і як діятимуть, якщо станеться найгірше?

І відповідь Блінкена - чітка. І це максимально потужний сигнал.

Тоні Блінкен, Держсекретар США:

Ми маємо бути впевнені, що й далі надаватимемо безпекову допомогу, якої потребує Україна, включно із летальною зброєю, щоб захиститися від будь-якої російської агресії. І це життєво важливий аспект нашої підтримки! Допомогти, щоб точно знати, що Київ здатен себе захистити в разі нападу. А ще ми дуже тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами і союзниками. Щоб бути впевненими, що ми діятимемо скоординовано і спільно.

І ці слова багато чого варті.