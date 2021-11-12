Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины. Об этом он сказал в интервью для ABC News.

По итогам проведенных встреч в США Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность.

Он также отметил, когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.

Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя.

Ранее Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий". Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.

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