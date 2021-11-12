На сонечко погрітись, і одночасно - заплатити за холодні батареї. Попри те, що опалювальний сезон стартував в усіх областях, далеко не всі оселі забезпечені теплом. А надто старі будинки, як-то в Одесі. Люди вже втомились дзвонити комунальникам, а ті лише ..радять потерпіти.

Хто винен в тому, що люди мерзнуть і що робити з платіжками, які справно надходять - розкажуть мої колеги.

Опалювальний сезон у Одесі стартував першого листопада, але в квартирі Валентини Солодкої батареї так і не потеплішали! Жінка обриває телефон комунальникам, пише скарги - та марно.

Валентина Солодка, жителька Одеси:

Мне вот в феврале уже 83 года исполнится и, конечно, переживать вот этот холод - вы сами понимаете, как тяжело. Сейчас выходим на улицу, если есть солнышко - погреться!

Багато сусідів Валентини Михайлівни вже навіть злягли із застудою - аж так холодно у помешканнях! Обігріваються хто чим може.

Тетяна Співачук, жителька Одеси:

Я очень тепло одета: у меня халат, жилет, два свитери, две пары носков шерстяных грубой вязки! По-другому нельзя!

І це не єдина така історія - холодних будинків у Одесі чимало. У людей тільки й розмов що про опалення.

Вікторія Чобан, жителька Одеси:

Может быть, это МЕСТНЫЕ власти, может быть, нет, но это ж не только в нашем доме нет! В очень многих домах нет этого отопления!

У міськраді виправдовуються - доводиться оперативно латати труби: адже під час підключення на тепломережах десятки аварій! Загалом, за даними чиновників, теплом забезпечені майже дев'яносто відсотків будинків.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси":

Прохання одеситам - зберігати спокій, тепло надійде до кожної будівлі в нашому місті, але неодночасно, згідно графіка, за яким ми розпочинаємо включення разом з "Одесагаз", так як вони відповідають за тиск в газовій системі, це не відбувається в один день.

А ось юристи радять: якщо опалення не подають або ж батареї ледь теплі - викликати представників теплопостачальної компанії, складати відповідний акт і вимагати перерахунку.

Ігор Шавров, юрист:

Если предприятие-поставщик не реагирует на это, то составляется акт-претензия, которая подписывается, например, представителем ОМСД и самим человеком и этот акт может потом лечь в основу судебного процесса для того, чтобы можно было пересчитать ту или иную платёжку.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Причина кроется в недолжной подготовке городских коммунальных служб к отопительному сезону, причина кроется в коррупционной составляющей - из-за того, что разворовывают, завышают цены на трубы, завышают цены на услуги подрядчиков в разы, центральная власть никак не поощряет МЕСТНЫЕ власти, чтобы как-то обновлять эту інфраструктуру. Ну, то есть все заинтересованы в том, чтобы больше выкачать денег из нашего многострадального народа за коммунальные тарифы, при этом абсолютно наплевав на то, какие услуги люди получают за вот эти космические тарифы!

До речі, одесити вже отримали платіжки за опалення. Рахунки надійшли навіть тим, хто в оселях мерзне. Утім, за словами юристів, не слід одразу обурюватися - це не обов'язковий, а лише рекомендований платіж. Така форма авансу пов'язана з тим, що тепловики відтепер мають робити передплату за газ, тому й просять споживачів за можливості також платити наперед.