Издевался над родителями: в Киеве мужчина получил жесткое наказание [ Редактировать ]
В столице Фемида приговорила мужчину, который издевался над собственными пожилыми родителями, к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Осужденный проживал на одной жилплощади со своими родителями, при этом систематически применял в их отношении психологическое и физическое насилие. Таким образом, он жестоко избил 64-летнего отца, вследствие чего мужчина получил перелом голени.
Отмечается, что после избиения родителя мужчина пытался наброситься на свою 61-летнюю мать однако та смогла сбежать к соседке и вызвать наряд полиции. Известно, что нападавший так и не признал свою вину, однако Рболонский районный суд все-таки вынес вердикт.
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Кроме того, полиция задержала в Киеве 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве. Парень рассказал, что во время очередного конфликта с родителями с родителями схватился за нож, сначала убил отца и мать, а затем и младшего 8-летнего брата.
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