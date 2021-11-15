Про загрози як із білоруського, так і з російського напрямків говорив сьогодні в Брюсселі Дмитро Кулеба. Український міністр закордонних справ зустрівся з представниками ЄС і НАТО.

У Брюсселі - насичений понеділок. Поки Дмитро Кулеба снідав зі своїми колегами з Польщі та країн Балтії, у раді Євросоюзу пилососили червону доріжку. Для міністрів закордонних справ країн ЄС. Вони терміново зібрались, аби обговорити тему мігрантів на кордоні з Білоруссю та іншу - давно заплановану - Саміт Східного партнерства, який відбудеться 15 грудня.

Ева-Марія Лійметс, міністр закордонних справ Естонії:

Від імені уряду Естонії хочу запевнити: ми поділяємо стурбованість щодо безпеки в нашому регіоні. Безперечно, підтримуємо територіальну цілісність України, вболіваємо за виконання Мінських угод.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із питань безпеки:

Ми приділяємо дедалі більше уваги Східному партнерству, бо як ви знаєте, ситуація там ускладнюється - із гібридними атаками, використанням газу та мігрантів як зброї - для нас це найважливіша частина нашої зовнішньої політики.

Східне партнерство - тобто тісніша співпраця Євросоюзу з шістьма сусідами - тепер фокусується на безпеці, власне, через одного з цих сусідів - Білорусь. До формату входять також Україна, Грузія і Молдова. І вони хотіли б повернути розмову радше в русло перспектив членства в ЄС.

Є якісь серйозні очікування чи це вже формат, який потроху… Вмирає?

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

У нас якраз вирішальний момент в історії Східного Партнерства й або за результатами цього ювілейного саміту Східне партнерство вийде на новий виток розвитку. Або відбудеться те, що ви сказали.

Хай там як - безпекові питання узяли гору, бо стосуються вони України теж. Дмитро Кулеба зустрівся з Генсеком НАТО. І звернув його увагу на ситуацію довкола білоруських кордонів. Мовляв, це не інакше, як російська гібридна війна. І що поведінка Федерації на рубежах з Україною - так само - видається дедалі загрозливішою.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

На думку України, те, що ми спостерігаємо на наших кордонах - це не просто нарощування військ. Бо Росія ще весною привела війська і досі не відвела їх. Ми спостерігаємо погіршення ситуації, у якій Росія демонструє, що вона може швидко активувати накопичені війська та обладнання. І що будь-яка опція, зокрема і воєнна, - відкрита для російської влади.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Ми бачимо незвичне зосередження військ. Та й Росія уже не раз демонструвала - і політичну волю, і здатність використовувати військову силу проти України. Ми бачили й нелегально анексований Крим, і підтримку протягом років сепаратистів на Донбасі. То ж з одного боку, не варто надто спекулювати, з іншого - ми бачимо стягування війська і знаємо про політичну волю росіян його використати.

Скільки саме військ помітили й де вони розміщені, в НАТО не стали пояснювати. Це закрита розвідувальна інформація, сказав генсек. Більше світла на ситуацію пролив литовський міністр закордонних справ.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Якщо подивитися на карту, можна побачити, де саме накопичуються війська. Відстань до кордонів Білорусі така сама, як і до рубежу України. Тому я думаю, що гра Путіна полягає в тому, щоб ми не могли відповісти, кого саме атакують. І є висока ймовірність того, що на Україну нападуть, поки ми будемо розбиратися із ситуацією на білорусько-польському та литовському кордонах.

Дмитро Кулеба скористався також нагодою провести переговори щодо активізації Нормандського формату. Після засідання в рамках Східного партнерства він окремо поговорив із главами МЗС Німеччини та Франції.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: