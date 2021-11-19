Апеляційний суд збільшив заставу водію, який збив двох підлітків [ Редактировать ]
Є новини і у справі щодо іншої резонансної харківської аварії. Апеляційний суд збільшив заставу Дмитрові Лисенку. Це той водій, який у стані наркотичного сп'яніння збив двох підлітків на пішоході.
Серед білого дня він не зупинився на червоне світло. Діти дивом не загинули, досі перебувають в лікарні. Їхні батьки подали позови на 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Минулого тижня суд відправив Лисенка в СІЗО із правом застави - 340 тисяч гривень. Прокуратура оскаржила це рішення - і суд збільшив заставу до понад трьох мільйонів гривень.
по теме
Батькам Харківського інкримінують одразу дві статті: невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування.
Денис Монастирський прокоментував гучні ДТП у Харкові та відповів, чи бачить він у цьому абсолютний провал у роботі місцевих правоохоронців
Прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки
Прокуратура оприлюднила результати аналізів водія "Ленд крузера", який напередодні у Харкові збив двох дітей. Результати промовисті - чоловік був під кайфом.
Водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении