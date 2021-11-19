Найдовше місячне затемнення за шість століть. Сьогодні майже три з половиною години Місяць перебував у тіні Землі. Через це супутник на певний час набув червоного і помаранчевого відтінків. Свідками так званого "кривавого місяця" стали й українці. За київським часом затемнення тривало з дев'ятої ранку. Побачити його можна було з будь-якої точки країни, варто було просто здійняти до гори очі.