Уряд США розширив санкційний перелік причетних до "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Уряд США розширив санкційний перелік фігурантів, причетних до будівництва російського газогону "Північний потік 2". До "чорного" списку потрапили судно "Марлін" та підприємство "Трансадрія", пов'язані з Росією. Оновлений перелік Держдеп США передав американському Конгресу. Нагадаю, адміністрація Байдена і далі зберігає виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу, аби не псувати відносини з Німеччиною. Водночас Конгрес США готує законопроєкт, який зобов'яже Білий дім запровадити обов'язкові обмеження проти всіх без винятку суб'єктів, пов'язаних із газогоном.
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