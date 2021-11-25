США віддані українському народові та підтримують суверенітет країни - Джо Байден [ Редактировать ]
Президент США вшанував пам'ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці України. У заяві йдеться, що Сполучені Штати віддані українському народові та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Байден наголосив, що штучний голод тридцятих років в Україні - це свідомий злочин режиму Сталіна, і закликав робити все для запобігання таких трагедій у майбутньому.
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У заяві йдеться, що Сполучені Штати віддані українському народові та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
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