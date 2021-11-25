Главой Интерпола стал чиновник из ОАЭ, которого обвиняли в пытках [ Редактировать ]
Источник: Интерпол
Президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер ар-Раиси. Он будет занимать эту должность следующие четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.
Ахмед Насер ар-Раиси сменил Ким Чен Яна из Южной Кореи, замещающего должность в связи с арестом в 2018 году президента Интерпола из Китая Мэн Хунвэя.
Президент Интерпола выполняет представительские функции - председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.
Ахмед Насер ар-Раиси начал карьеру полицейского в 1980 году. В 2005 году он был назначен генеральным директором общими операциями в полиции Абу-Даби. С 2015 года он являлся главным инспектором МВД ОАЭ, а также членом исполкома Интерпола. Правозащитники обвиняли его в причастности к пыткам политических узников в ОАЭ. Против него были поданы иски получившими политическое убежище в Турции и Франции.
Напомним, что в январе 2020 года экс-главу Интерпола Мэн Хунвэй приговорили в Китае к 13,5 годам тюрьмы за коррупцию.
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