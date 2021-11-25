СБУ знешкодила 20 тисяч фейкових акаунтів російських спецслужб [ Редактировать ]
Понад 20 тисяч фейкових акаунтів. На Херсонщині СБУ знешкодила потужну бото-ферму російських спецслужб. Через анонімні профілі зловмисники поширювали в соцмережах, месенджерах та на форумах фейки про внутрішню ситуацію в Україні.
А ще розсилали неправдиві повідомлення про мінування об'єктів. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3 тисячі сім-карток та спеціальне обладнання для маскування акаунтів. Оплату від своїх кремлівських кураторів організатори бото-ферми отримували через заборонені російські платіжні системи.
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Таке на брифінгу повідомила заступниця керівника МОЗ Марія Карчевич. За її словами, поширюється відверто неправдива інформація стосовно реформи е-лікарняних.
За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версію, загорівся вугільний пил.
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Під час цих атак поранили українського військового. Він зараз у шпиталі, в задовільному стані. За дві доби - це вже тетій поранений армієць.
Зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джевелін", мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану.
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