Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3 тисячі сім-карток та спеціальне обладнання

Понад 20 тисяч фейкових акаунтів. На Херсонщині СБУ знешкодила потужну бото-ферму російських спецслужб. Через анонімні профілі зловмисники поширювали в соцмережах, месенджерах та на форумах фейки про внутрішню ситуацію в Україні.

А ще розсилали неправдиві повідомлення про мінування об'єктів. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3 тисячі сім-карток та спеціальне обладнання для маскування акаунтів. Оплату від своїх кремлівських кураторів організатори бото-ферми отримували через заборонені російські платіжні системи.