Ситуація на українському кордоні, навала біженців і загроза від дій Китаю. Це три головні теми саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який триває в ці хвилини в Ризі. Перші заяви, що пролунали ще до початку: про занепокоєння концентрацією російських сил. І що можливий напад - якщо він станеться - докорінно змінить і ситуацію, і відносини західного світу із Москвою. Дмитро Анопченко відстежує основні заяви.

Два дні, сьогодні й завтра, головні дипломати країн НАТО обговорюватимуть, радитимуться, шукатимуть спільних рішень… І передусім це має бути позиція щодо дій Росії та ситуації на українському кордоні. Так НАТО гарантує колективну безпеку тільки країнам-членам Альянсу. Тобто про жодну військову відповідь (навіть у разі нападу) не йдеться. Водночас НАТО прагне домови й чітко визначити наслідки, "ціну" для Росії - якщо непоправне станеться - і таким чином забезпечити деескалацію та не допустити зіткнення.

Держсекретар Блінкен, який на саміті представляє Сполучені Штати, якраз про це й говорив.

Ми дуже занепокоєні маневрами, які відбуваються біля українського кордону.

Але наразі визначеності щодо намірів Росії немає (для чого це масштабне і довготривале переміщення техніки та зброї? Ударні групи не формують - тобто, це не підготовка до нападу - але тоді що?). І от розуміння прихованих і явних цілей цих маневрів і стане сьогодні темою консультацій між союзниками по Альянсу.

Блінкен (не розголошуючи подробиць) також сказав, що консультації із союзниками щодо ситуації - буде у Ризі продовжено. І відверто заявив про серйозні наслідки для Росії в разі "відновлення агресивних дій".

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Дозвольте мені сказати, що будь-яка ескалація Росії викличе серйозне занепокоєння у Сполучених Штатів і призведе до серйозних наслідків. Ми йдемо на нову міністерську зустріч, розуміючи, що недостатньо просто підтвердити членство в НАТО - важливо ще й переосмислити завдання Альянсу та інструменти трансатлантичного партнерства.

До початку саміту газета Wall Street Journal із посиланням на джерела в Білому домі писала, що у Вашингтоні начебто обговорюють різні варіанти реагування: і посилення обороноздатності України шляхом надання військових засобів і зброї - і тактику зниження конфронтації з Москвою через певне згортання військових навчань у Європі. У будь-якому разі все це лише пропозиції, рішення - за учасниками зустрічі. У порядку денному також дії Білорусі й мігрантська криза, загрози, які з'являються від Китаю (його НАТО не вважає противником чи ворогом, але тенденції тривожні)… Але все це буде завтра, а сьогодні - головна увага прикута до України.