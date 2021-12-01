Чилійський парашутист став першою у світі людиною, яка потрапила до кратера активного вулкана й успішно його покинула. На відео видно - чоловік вистрибнув над чилійським вулканом Вільярріка - заввишки майже три тисячі метрів - і залетів у кратер. Згодом - вилетів звідти й успішно приземлився. Увесь політ тривав три хвилини, а готувався чилієць протягом усього року. Цей трюк чоловік здійснив завдяки вінґс'юту - це спеціальний костюм-крило, конструкція якого дозволяє людині виконувати польоти та набирати висоту.