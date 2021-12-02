В Николаеве на территории завода "Океан" при помощи контролируемого взрыва демонтировали 90-метровую трубу недействующей котельной. Об этом сообщает местный ресурс "Новости-N".

Исполинскую трубу методом "обрушения в заданном направлении посредством взрыва шпуровых зарядов" демонтировало специализированное предприятие ООО "БВР Укрвзрывсервис". Сообщается, что подрывники имеют разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

Труба упала штатно, согласно произведенным расчетам.

Котельная была давно выведена из эксплуатации, а 90-метровая труба начала разрушаться и несла угрозу для окружающих, сообщил начальник управления ЧС Николаевского горсовета Александр Герасименя. Поэтому ее необходимо было демонтировать, а взрыв - наиболее быстрый и безопасный способ.

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