Канатка розбрату. Столична прокуратура оскаржує будівництво канатної переправи через Дніпро, яка мала сполучити арку Дружби народів із Трухановим островом. Компанія, яка перемогла в інвестиційному проєкті - вже почала встановлювати обладнання атракціону, аж раптом з'явилися противники задуму. Більше розкаже Даніїл Снісар.

Надвечір під Господарським судом Києва - людно. Це представники асоціації канатних парків прийшли підтримати зведення тролею на арці дружби народів. Його будівництво на черговому судовому засіданні оскаржує прокуратура.

Відповідно до наданих товариством відомостей, вказаний учасник конкурсу зазначив про наявність в нього значного досвіду реалізації різноманітних проєктів, а також про те, що має багаторічний досвід експлуатації аналогічних об'єктів. Однак зазначені товариством відомості про наявність досвіду з реалізації подібних проєктів документально не підтверджені.

Ольга, адвокатка:

Доводи прокурора зводяться лише до того, що на суб'єктивну, особисту його думку, "Активна країна" зобов'язана була надати дозвіл на облаштування об'єктів підвищеної небезпеки, що підтверджувало наявність досвіду.

Ще у 2020 році КМДА провела інвестконкурс на зведення канатки. Перемогла тоді компанія "Активна країна" - вона запропонувала найнижчу ціну.

Дмитро Бугрим, начальник відділу супроводження інвестиційних проєктів департаменту економіки та інвестицій КМДА:

Відповідає всім умовам інвестиційного конкурсу. І інвестиційною комісією було визначено переможцем конкурсу ТОВ "Активна країна".

Сама ж компанія-переможець працює з 2015 року. І втілила у життя вже десятки проєктів і в України, і за її межами.

Денис Курта, директор компанії "Активна країна":

Компанія зареєстрована у 2015 році, компанія веде активну діяльність не тільки в межах України. Тобто, в Європі ми потрібні, тут ми потрібні наче як інвестор. Але на етапі виконання своїх інвестиційних зобов'язань ми наштрикуємось на дивну реакцію суспільства.

З проблемами компанія зіштовхнулася вже на початку монтажних робіт атракціону, біля арки дружби народів. Тролей, власне, мав поєднати це місце з Трухановим островом. Варто додати, що споруда - не капітальна, а тимчасова, і не є об'єктом будівництва. "Активна Країна", навіть гроші встигла внести на реалізацію проєкту у міський бюджет. Тоді ж на інвестора почали тиснути.

Денис Курта, директор компанії "Активна країна":

Починає підійматися бруд, якісь образи в сторону нашої компанії. При чому це не просто образи - це закиди, що начебто, ми незаконно це зробили, що ми дотичні до якихсь там корупційних схем, до того, що ми не маємо досвіду. Компанія, яка якимось дивом перемогла.

За словами директора "Активної країни" - виступати проти зведення канатної дороги - почали деякі місцеві депутати. Навіть мітинги організовували. От тільки їх учасники не завжди могли пояснити - проти чого виступають.

У мене зараз трошки голова болить. - Щоб не вирубували у Києві дерева! Щоб дихали люди!

Намагання зірвати інвестпроєкт у компанії вважають тиском на бізнес та все ж розраховують будівництво тролею завершити. А поки ж судова тяганина триває.