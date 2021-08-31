"Талибан" провозгласил Афганистан суверенным государством [ Редактировать ]
Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что после того, как американские военные покинули аэропорт Кабула, Афганистан стал "свободным и суверенным" государством.
Об этом пишет Al Jazeera.
Официальный представитель движения Забихулла Муджахид пообещал жителям Афганистана, что талибы будут "защищать свободу, независимость и исламские ценности".
"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является "свободным и суверенным" государством. Америка потерпела поражение. И от имени моей нации заявляю - мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - сказал он.
Ранее мы писали, что в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре столицы были доставлены тела 145 убитых.
Кроме того, Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы.
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