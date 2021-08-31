Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что после того, как американские военные покинули аэропорт Кабула, Афганистан стал "свободным и суверенным" государством.

Об этом пишет Al Jazeera.

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид пообещал жителям Афганистана, что талибы будут "защищать свободу, независимость и исламские ценности".

"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является "свободным и суверенным" государством. Америка потерпела поражение. И от имени моей нации заявляю - мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - сказал он.

Ранее мы писали, что в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре столицы были доставлены тела 145 убитых.

Кроме того, Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы.

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