Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям "ДНР и "ЛНР" [ Редактировать ]
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Экс-президент России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".
Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России" в субботу, 4 декабря. На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы провластной партии.
На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "судить о будущем самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и перспективах их признания Россией сложно".
Напомним, что с 1 октября 2021 года между самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" создано единое таможенное и экономическое пространство. Документы "республик" будут одинаково признавать в обеих образованиях.
Отмена таможни предполагает свободное перемещение товаров между квази-республиками, использование единых таможенных тарифов и других мер регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Также не будет таможенного досмотра людей.
В Европейском Союзе считают, что Россия пытается постепенно "поглотить" части восточной Украины, неподконтрольные Киеву.
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