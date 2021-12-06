В провинции Ван, которая находится на юго-востоке, Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает новостное агентство Anadolu Agency.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, подземные толчки были зафиксированы на глубине 7,62 километра.

Отмечается, что глава провинции Вана Мехмет Эмин Бильмез заявил, что в результате сейсмической активности нет ни разрушений, ни жертв. В настоящее время сотрудники Управления, несмотря на все заявления, работают на месте бедствия.

Читайте также, у островов Греции произошло подводное землетрясение магнитудой 5,1 балл по шкале Рихтера. Через 10 минут после этого землетрясения произошел еще один менее мощный магнитудой 4,1, информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Кроме того, на западе Турции, в городе Дюздже, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Толчки были ощутимы в Стамбуле, который находится в более чем 200 км от эпицентра землетрясения, а также и в других приближенных городах.

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