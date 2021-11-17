В среду, 17 ноября, на западе Турции, в городе Дюздже, произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Землетрясение было зафиксировано в 14.07 по киевскому времени. Такое заявление сделали в Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)

Толчки были ощутимы в Стамбуле, который находится в более чем 200 км от эпицентра землетрясения, а также и в других приближенных городах.

Информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.

Читайте также, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла, источник подземных толчков находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, по соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

Кроме того, в Закарпатской области, произошло землетрясение. Информация из населенных пунктов не поступала, координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км, вследствие землетрясения никто не пострадал.

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